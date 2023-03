La població s'enfila a 81.866 habitants

Actualitzada 23/03/2023 a les 11:35

La població segueix a l'alça i el febrer s'ha tancat amb un increment del 2,5% respecte a l'any anterior, que representen 1.989 inscrits més en dotze mesos, segons informa Estadística aquest matí. El Principat suma 81.866 amb un creixement més important per quantitat a Andorra la Vella, amb 446 censats més, i percentualment la pujada és més notable a Canillo, amb 332 censats nous que suposen un 6,8% d'increment. La segona parròquia per xifres absolutes és Encamp, amb 353, i la quarta és la Massana, amb 317 residents que eleven el total un 2,9%. La variació més baixa són els 107 que guanya Sant Julià i els 148 d'Ordino, que es tradueixen en un 2,9% positiu, el mateix percentatge que ha registrat la capital.El recull d'Estadística reflecteix que la majoria de nous residents corresponen al col·lectiu d'altres nacionalitats, amb 1.273 habitants, i 511 són espanyols. Els censats de nacionalitat andorrana creixen un 0,5%, amb 198 inscrits, i els francesos són 124 més.La xifra de població és més elevada encara si es té en compte el cens dels comuns que registraven a finals del febrer 87.061 habitants, el que suposa un creixement superior al de la població estimada per Govern ja que la pujada és del 2,8% en comapració al febrer del 2022. En aquella data el cens sumava 84.671 persones. L'informe revela una baixada de la població portuguesa amb 117 habitants menys en un any, que segueix la mateixa tendència dels últims mesos.