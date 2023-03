La gran ratxa d'Isak Férriz

L’actor andorrà protagonitza un dels darrers ‘hits’ de Netflix, el film ‘Infiesto’, i estrena sèrie a la plataforma.

Segurament és el meu millor moment”, va admetre ahir al programa ADN de Diari TV Isak Férriz referint-se a la seva carrera professional. I és que des que va protagonitzar un dels germans Guerrero a la sèrie Gigantes, estrenada a Movistar Plus l’any 2018, “les ofertes no m’han parat d’arribar”. Ara mateix és una de les cares d’un dels darrers productes fets a Espanya que ho acaben petant a escala global gràcies a Netflix. Es tracta d’Infiesto, una pel·lícula dirigida per Patxi Amezcua, que ha ocupat els primers llocs del rànquing de films més vistos: el segon en llengua no