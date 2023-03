El Comitè Europeu de Drets Socials demana mesures per aconseguir la igualtat

El ministre portaveu i de Finances en funcions, Cesar Marquina, va defensar ahir que Andorra té marcat el camí per fer minvar la bretxa salarial, després de les conclusions del Comitè Europeu de Drets Socials (CEDS) del Consell d’Europa, que demana més mesures per aconseguir la igualtat salarial entre homes i dones, ja que l’òrgan conclou que no s’ha establert cap legislació interna que prohibeixi la discriminació salarial a convenis col·lectius i considera que la situació no s’ajusta a l’article corresponent de la Carta Social.



En aquest sentit, Marquina va assegurar que si l’anàlisi publicada pel CEDS hagués tingut en compte