Estrasburg rebutja una demanda contra Andorra d'un detingut per alcoholèmia

Actualitzada 23/03/2023 a les 13:01

El Tribunal Europeu de Drets de l'Home d'Estrasburg ha rebutjat la demanda d'Antoni Riestra contra l'Estat andorrà perquè considera que els arguments que exposa no revelen cap apariència "de violació dels drets i llibertats" recollits al Conveni de Protecció dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals, segons la decisió feta pública avui. Riestra, representat per ell mateix com advocat, havia recorregut a Estrasburg el 2 de març del 2021 per haver estat detingut per donar positiu alcoholèmia en un control de la policia a conductors. El lletrat al·legava que "la detenció administrativa prorrogada durant diverses hores no va ser legal, necessària ni proporcionada" i que els fets que van provocar la detenció "van ser reconeguts i acceptats per ell tenint en compte el resultat del control". Per això, afirmava en la demanda que era necessària cap altra mesura d'investigació per aclarir els fets.Antoni Riestra remarcava a més que aquesta detenció són "fets breus per l'elevat nombre, que estima en uns 500 casos per any, de persones que són detingudes en Andorra per conduir en estat d'embriaguesa". El Govern va al·legar que la detenció tenia una base legal i que els fets "només es podien aclarir una vegada dissipats els efectes de l'alcohol sobre el demandant". La representant de l'Estat andorrà assegurava que llavors estaria en condicions de declarar "amb totes les garanties necessàries" i en plena possessió de les seves facultats volitives e intelectuals i defensa que la declaració va ser un pas essencial en la investigació de la policia i, per tant, "la detenció continuada del demandant va ser justificada, necessària i proporcionada". La representant d'Andorra recalca a més que la detenció impugnada per Riestra tenia per objecte "garantir la seguretat del sol·licitant així com de tercers que transitaren per la via pública".La causa té origen en en ser controlat Antoni Riestra per la policia a les 3.12 hores del 8 de març del 2020 i donar una taxa de 0,87 grams, segons recull l'escrit d'Estrasburg. Els agents van arrestar l'advocat per un delicte menor de conduir sota els efectes de l'alcohol i el van portar al despatx de la policia on va renunciar a ser assistit per un lletrat i no va impugnar els fets i va ser traslladat a una cel·la. Riestra va ser portar a declarar a les 4.50 hores de la matinada davant el batlle de guàrdia perquè havia sol·licitat un procediment d'Habeas Corpus i a les 6 del matí va ser retornat a les dependències de la policia fins que va ser posat en llibertat a les 11.05 hores.Antoni Riestra va interposar oralment a les 3.50 hores de la matinada de la detenció un recurs Habeas Corpus en estimar una vegada reconeguts els fets que motivaven l'arrest "qualsevol detenció continuada era il·legal". El batlle de guàrdia va rebutjar la petició a les 5.35 hores al·legant que la detenció estava "justificada" pel Codi de Procediment Penal que fixa que la policia ha de detenir "tothom que sospiti que havia participat en la comissió d'un delicte" i també a l'empara de la Llei transitòria de procediments judicials. El lletrar va apel·lar contra aquesta decisió assenyalant que no impugnava l'internament inicial sinó la continuació.El Tribunal de Corts va ratificar el 13 de març del 2020 la decisió del batlle, Riestra va portar el cas al Superior que no va admetre el recurs el 18 de maig del mateix any. L'advocat va continuar amb la presentació d'un recurs d'empara al Constitucional argumentant que el protocol de la policia podria ser considerat contrari a la Carta Magna i l'Alt Tribunal es va pronunciar el 13 de juliol del 2020 per no admetre el recurs.