El demòcrata recorda la situació econòmica d’ara fa 12 anys i assevera que “és millor gestionar els mals del creixement”

Xavier Espot va atacar ahir contra l’ara coalició PS SDP + per la situació econòmica que els socialdemòcrates van deixar fa 12 anys, quan DA va accedir a l’executiu per primer cop. Segons el candidat de la llista nacional, “vam heretar una Andorra en recessió, on cada dia tancaven botigues i no es generava treball; el deute de l’Estat s’encaminava cap a proporcions difícils d’assumir”, va destacar Espot, que va concloure l’atac asseverant que “era una Andorra sense rumb”.



El cap de Govern en funcions, que va treure pit de la gestió de la pandèmia, va aprofitar la reunió de poble

