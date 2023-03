Està acusada d’apropiar-se presumptament de 47.000 euros

La tresorera d’una associació de mares i pares va ser detinguda dimarts passat acusada d’apropar-se presumptament de 47.000 euros que pertanyen a l’AMPA. Es tracta d’una dona de 38 anys que treballava com a tresorera per a l’AMPA del col·legi Sagrada Família, per la qual cosa tenia accés als comptes bancaris i a les finances de l’associació.



La tresorera va passar ahir a disposició judicial acusada d’un delicte contra el patrimoni per administració deslleial. Segons va explicar la policia en un comunicat, l’arrest es va produir arran d’una denúncia interposada per l’associació. La detinguda s’hauria apropiat de més de 47.000 euros

#1 una mica de seny

(23/03/23 06:57)