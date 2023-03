Debats amb teleprompter

Sant Julià ha inaugurat els debats territorials i ho ha fet amb poca guerra, una mica més descafeïnat del que podria esperar-se veient quatre candidats al ring a punt per boxejar.

Com facilitaríem la comunicació entre els candidats i els ciutadans si als debats hi hagués un teleprompter de setze polzades com a mínim. Sí, ja saben, un d’aquells aparells que fan servir els presentadors de programes per llegir mirant a càmera sense que es noti que estan seguint un guió. S’ho imaginen? Així tots els polítics semblarien uns genis de la comunicació, uns experts divulgadors capaços de transmetre una idea sense cap tremolor a la veu. Ahir a Sant Julià ho haurien agraït sincerament alguns candidats, més pendents del paper que de parlar al votant al qual s’adreçaven per intentar-lo