Actualitzada 23/03/2023 a les 12:15

Govern presenta el primer concurs de fotografia de la Ruta del Ferro, creat per l'associació de la Ruta del Ferro dels Pirineus. L'executiu informa en nota de premsa que el certamen iniciarà aquest dissabte i s'allargarà fins el 25 d'abril, amb fotografies que poden estar preses a la Farga Rossell, la Ruta del Ferro a Ordino i l'itinerari siderúrgic de la Vall del Madriu. El concurs està obert a tothom i les imatges han d'estar relacionades amb el tema del concurs. Per participar-hi s'ha d'accedir a la pàgina web , fer la inscripció i la publicació de les imatges, amb un màxim de dues per persona. El jurat valorarà l'originalitat, la composició i la qualitat de la imatge, així com la dificultat de la tècnica utilitzada, la singularitat i la capacitat d'evocar els valors del patrimoni de la Ruta del Ferro als Pirineus.Els resultats del jurat es publicaran a partir del 10 de maig a la mateixa web. El premi per al primer guanyador és un viatge per a tres persones a una localitat que forma part de la Ruta, a escollir pel guanyador, i vals de 400 a 300 euros per la compra de material fotogràfic pel segon i tercer premi. Tanmateix, les dotze fotografies que obtinguin més puntuació s'exhibiran en una exposició temporal itinerant durant el 2024.