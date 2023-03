Concòrdia no s'oposa al Museu Nacional però prioritza obrir un espai cultural

Actualitzada 23/03/2023 a les 06:05

Concòrdia no s’oposa al Museu Nacional, però de moment prioritza la posada en marxa d’un espai cultural als jardins de Casa de la Vall “que vol ser un punt de trobada per a tots els artistes i que sigui referència per al públic i, a més, faci comunitat”. “No diem que no al Museu Nacional, però pensem que ja hi ha molts museus al país i potser el més interessant és potenciar el que ja hi ha i no crear un altre espai de zero”, va manifestar Meritxell Díaz, número 13 de la llista nacional, que ahir va acompanyar el número 1 de la llista per Andorra la Vella, Martí Alay, en la presentació de les propostes de la formació en l’àmbit cultural que va tenir lloc a la llibreria La Trenca. El partit proposa també en aquest mateix espai un amfiteatre públic amb 400 localitats per fer actes a l’aire lliure, i aposta a més per un hotel d’entitats per donar suport a les associacions.