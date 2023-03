“Caldria posar Naturland en concessió”

Esmenti una proposta per solucionar el problema de l’habitatge.

Desbloquejar el mercat immobiliari, sobretot el de pisos destinats al lloguer, i construir pisos de lloguer a un preu que sigui assequible per a la majoria de la població.



L’acabament del vial de Sant Julià és una obra necessària?

Sí, és una obra necessària. Fa anys que demanem que s’acabi el vial per evitar el col·lapse circulatori a Sant Julià de Lòria.



Calen més inversions de Govern a les carreteres secundàries de Sant Julià?

Cada administració ha d’assumir les seves competències en aquest punt, que ja estan definides per llei, i actuar en conseqüència.



Aquesta ha de

