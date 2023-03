Andorra Endavant es presenta com un partit “sense color”

Actualitzada 23/03/2023 a les 21:26

Andorra Endavant és la primera formació en celebrar el míting general de la campanya electoral i aquesta nit ha reunit més d’un centenar de persones a la sala d’actes del Centre de Congressos d’Andorra la Vella. La formació s’ha presentant com un partit “sense color”, ni de dretes ni d’esquerres i com “una formació que realment lluita pel canvi”. Així, Carine Montaner, la líder del partit, ha mostrat la seva negativa amb l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i, en contraposició, la seva aposta per desbloquejar el mercat de l’habitatge i treballar en la separació de poders, entre d’altres qüestions.