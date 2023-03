Andorra Endavant descarta fer pactes amb altres partits

La líder de la formació opina que el Govern d’Espot ha estat “el pitjor”

La cap de la llista nacional d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va anunciar ahir que, en cas que la seva formació sigui decisiva per governar, no pactarà amb cap partit polític. “No confiem en la gent que ha governat aquesta legislatura”, va expressar Montaner, afegint que o governen, i llavors sí que buscaran maneres d’aconseguir l’estabilitat pressupostària, o no voldran un altre Govern de coalició. “En totes les democràcies es necessita un contrapoder i Andorra Endavant es quedarà a l’oposició”, va concloure la líder de la formació. Cal recordar que l’enquesta realitzada per Andorra Recerca i Innovació (AR+I) preveu que el