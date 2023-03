Actualitzada 23/03/2023 a les 17:41

Acció proposa un seguit de plans formatius per educar a l'alumnat fins als 18 anys. La candidata a Cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés, ha explicat que actualment "el forat entre els 16 i 18 anys és molt complicat en el mercat laboral, per això cal un suport de formació que acompanyi al jovent fins als 18 anys". Pallarés ha especificat que aquest interval de temps de dos anys es podria complementar amb plans formatius que comptessin amb la col·laboració de les empreses. Un dels altres objectius d'Acció és que els alumnes que cursin batxillerat, disposin del C1 d'anglès en finalitzar aquesta etapa. D'altra banda, des del partit volen millorar el sistema de beques de l'ensenyament superior perquè es concedeixin l'any en què es demanen. A més de millorar el servei de menjador escolar perquè no sigui una càrrega extra per les famílies.Acció + Independents la Massana volen millorar els accessos a l'estació Pal amb l'arranjament d'unes corbes que comporten un grau de perillositat elevat.