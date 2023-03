Ubach encapçalarà la delegació en la Cimera de Santo Domingo

Actualitzada 22/03/2023 a les 19:23

La ministra d'Afers Exteriors en funcions, Maria Ubach, es desplaça demà a Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, per assistir a la Cimera Iberoamericana de caps d'Estat i de Govern. Ubach assistirà en la 28a edició de l'esdeveniment com a cap de la delegació andorrana en substitució del cap de Govern en funcions, Xavier Espot, a causa de les properes eleccions generals, segons s'ha informat en la roda de premsa posterior al consell de ministres.La titular en funcions participarà en la reunió de ministres d'afers exteriors iberoamericans, així com a la reunió plenària de caps d'Estat i de Govern. Tanmateix, Ubach farà reunions bilaterals amb alts mandataris per reforçar la cooperació amb Andorra.L'edició d'enguany de la Cimera Iberoamericana s'estén sota el lema 'Junts cap a una Iberoamèrica justa i sostenible' i dona continuïtat a la darrera organitzada l'abril del 2021 a Andorra.