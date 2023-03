Taula rodona de la Cambra sobre mètodes de resolució de conflictes alternatius

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:12

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis ha organitzat una nova jornada del Centre de resolució de conflictes empresarials (CRCE), que tindrà lloc dimecres 29 de març a les 18 hores al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’acte pretén donar a conèixer i fomentar l’aplicació d’aquest mètode alternatiu de resolució de conflictes o ADR, tot exposant el debat en una taula rodona de tres casos reals. L’objectiu és buscar altres maneres de resoldre conflictes d’una manera més efectiva, evitant la via judicial, de manera que tot el procés sigui menys costós, més ràpid i no afecti negativament les relacions entre les parts involucrades. A part d’això, són eines alternatives que ofereixen molts avantatges, com ara la flexibilitat, la rapidesa i la privacitat en la resolució de conflictes, comparat amb l’́ús de la via judicial. La taula rodona permetrà exposar diferents experiències pràctiques entre els experts en la matèria i, en concret, hi prendran part dos mediadors i un pèrit.