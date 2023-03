Salut crea un servei de mitjana estada a centres sociosanitaris

Actualitzada 22/03/2023 a les 18:38

El consell de ministres en funcions ha aprovat avui la creació d'un nou servei de mitjana estada assistencial que cobrirà les persones que necessiten tractaments pal·liatius o de confort o rehabilitacions intensives. El ministre Portaveu en funcions, Cesar Marquina, ha indicat que es tracta de donar resposta a un servei que es pot donar a centres sociosanitaris per a pacients intermedis entre els que requereixen estar a l'hospital i en una residència.Marquina ha assenyalat que des de feia temps s'analitzava si es podria incloure un nou acte per atendre la necessitat entre les persones que han de rebre tractaments altament tècnics i d'altres sociosanitaris i ha estat el consell d'administració de la CASS qui ha acordat el canvi de la reglamentació d'actes professionals per crear una nova nomenclatura. El servei estarà cofinançat per la Seguretat Social amb una tarifa de 160 euros i un 90% de reemborsament, com amb les estades hospitalàries.El ministre en funcions ha destacat que aquest servei és per a pacients que han de rebre tractaments especialitzats però sense haver d'estar tot el dia a l'hospital i ha apuntat que haver d'estar hospitalitzat en aquests casos "és un greuge anímic" quan es tracta de patologies cròniques que requereixen pal·liatius.Marquina ha comentat en la roda de premsa de consell de ministres que avui s'ha celebrat una reunió entre el ministeri de Salut i el Col·legi de Psicòlegs sobre l'entrada en la cartera de serveis. El ministre en funcions ha assegurat que "anem en el bon camí per arribar a un bon acord per a la convenció dels psicòlegs" amb la CASS, tot i que ha afirmat que no hi ha cap data per tancar el conveni.