“No hi ha prou coordinació entre el Govern i el comú”

Encamp és l’única parròquia on hi ha cara a cara entre DA i el PS. Com ho valora?

Pot ser positiu per aclarir el vot. Provocarà que el debat se centri en el continuisme o el canvi.



Com es pot revitalitzar el teixit comercial del centre d’Encamp?

Amb iniciatives i inversions que afavoreixin l’activitat econòmica i turística sempre respectant la personalitat de la parròquia.



El ministeri de Turisme i el de Cultura s’han traslladat a Encamp, com ho valora?

Es diu que s’hi han traslladat dos ministeris, però per ara només hi ha Cultura i després de diversos intents de situar-hi RTVA, Afers Exteriors... Potser