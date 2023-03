Montaner vol un referèndum per decidir entre la via preferent o el sistema antic

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:08

Carine Montaner, líder d’Andorra Endavant, va proposar ahir celebrar un referèndum per tal que la població esculli entre la via preferent actual o el sistema antic de metges. Montaner va exposar que “la via preferent havia de suposar un estalvi de diners, però de vegades ha estat tot el contrari”. La líder de la formació també va recriminar que fa anys que els sanitaris no poden més i que el sistema de salut “està col·lapsat”. En aquest sentit, va exposar que, atesa la manca de professionals, molts ciutadans es dirigeixen directament al servei d’urgències de l’hospital en comptes d’anar al seu metge referent, fet que provoca una saturació de les urgències. Finalment, Montaner va apostar perquè la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) reemborsi directament a l’usuari les despeses de visites i proves mèdiques, ajudant qui no pot avançar els diners.