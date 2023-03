López afirma que "potser Espot es compra molts rellotges cars i la proposta de l'IGI li suposarà un encariment"

Actualitzada 22/03/2023 a les 18:36

El cap de llista de PS SDP+, Pere López, ha respost aquesta tarda a les crítiques del candidat de DA, Xavier Espot, sobre la proposta de rebaixar l’IGI al 0% en productes d’alimentació i a l’1% en productes de neteja i d’higiene i apujar el tipus general del 4,5% actual al 5%. Segons Espot, “si els ciutadans fan els càlculs veuran que a final d’any pagaran més”. El demòcrata també ha considerat que la mesura afectarà “especialment a les economies més modestes que també volen anar a fer un cafè o comprar-se una peça de roba”. A les acusacions, López li ha respost que "potser el senyor Espot compra rellotges molt cars i gasta molt en roba i això li suposa un encariment però la majoria de persones si analitzen el seu pressupost familiar deuen destinar una part molt important als aliments i als productes de casa i d’higiene". "Evidentment cada un se sap el seu pressupost i on i en què es gasta els diners però crec que potser per ell suposarà un encariment però per la majoria de la població no cal fer molts números per veure que suposarà una reducció de la seva despesa", ha afirmat. A més, ha afegit que això també tindria un impacte sobre l’Índex de Preus al Consum (IPC) i que ajudaria a rebaixar-lo.