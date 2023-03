Liberals construirà més minicentrals hidroelèctriques

Actualitzada 22/03/2023 a les 14:19

Liberals considera que s'ha de promoure la construcció de minicentrals hidroelèctriques privades al país per a la producció d'energia. En el marc del Dia de l'aigua, Josep Pubill, candidat de la nacional, ha explicat aquest matí en un acte a Engolasters les seves propostes per ser "menys dependents energèticament de l'exterior". Així, L'A aposta per proveir d'uns millors sistemes d'emmagatzematge, com podria ser fer créixer les capacitats dels llacs. Pubill ha destacat un aprofitament major dels salts d'aigua i la promoció de minicentrals hidroelèctriques privades per a la producció d'energia, segons indica la formació en nota de premsa.