La plataforma sindical demana un canvi de model de país

Actualitzada 22/03/2023 a les 20:18

La plataforma sindical demana un canvi per al país, modificant les polítiques d'habitatge "basades en l'especulació pura i dura" per "vivendes dignes a preus assequibles", segons expressen en comunicat de premsa. Els sindicats exposen la voluntat de tenir un país "on el nostre jovent no hagi d'emigrar", i amb educació i serveis públics de qualitat. En referència a la sanitat, aposten per la implementació "d'immediat" del tercer pagador per a tota la població i totes les prestacions mèdiques i farmacèutiques. Tanmateix, la plataforma sindical demana una gestió "més eficient" del fons de reserva de les jubilacions i "un estat sense corrupció". Així, fa una crida a tenir "un vot decisiu pel canvi de model de país".