El director de l’ens indica que no s’ha trobat documentació a BPA que saben que existeix

L’Agència de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha fet 280 declaracions de sospita relacionades amb clients de Banca Privada d’Andorra (BPA) des que va assumir l’administració de l’entitat intervinguda l’abril del 2015, després de la nota de la FinCEN nord-americana del març d’aquell any. Ho va explicar ahir el director general de l’AREB i administrador de BPA, Òscar Gelabert, que es va convertir en el primer testimoni a declarar al judici per la causa primera de l’entitat, el conegut com a cas Gao Ping. La de Gelabert van ser gairebé cinc hores de declaració que continuaran avui amb l’interrogatori per part

#1 Endoll

(22/03/23 06:14)