L'A aposta per la variant de Canillo i la de la Solana del Pas

“Els últims estudis ens deien que el 2030 la xarxa viària col·lapsava, no ens podem distreure”, va manifestar ahir el número 3 de la candidatura nacional de Liberals, Jaume Bonell. El full de ruta de la formació en matèria d’infraestructures abraça mesures internes i d’altres que ajudin a desenclavar el país. “Hi ha unes primeres inversions que es podrien realitzar aquesta nova legislatura, les variants de Sant Julià i la Massana, i posar a estudi projectes que ja fan part de la cartera de Territori com ara la variant de la Solana del Pas de la Casa”, va indicar Bonell. A més, el partit aposta per la variant de Canillo perquè el poble ja pateix problemes de congestió viària en èpoques d’alta afluència turística. Bonell va recordar que ja existeix un projecte en el pla sectorial d’infraestructures viàries que evita la carretera general a través d’un túnel paral·lel entre AINA i l’edifici Perecaus, però “nosaltres entenem que Canillo necessita una variant a celobert per la part obaga del poble que no l’aïlli”.Quant al desenclavament, Liberals considera que la carretera de la Solana del Pas de la Casa ja millora la connexió amb França, mentre que advoquen per lligar Andorra amb l’aeroport de la Seu d’Urgell a través d’un transport segregat. En l’àmbit intern, l’aposta pel transport col·lectiu públic és uns modalitat tipus tramvia entre Sant Julià i Escaldes que després enllaçaria amb futures infraestructures de transport per cable que connectarien la vall central amb les del nord i orient.Tot plegat s’hauria de gestionar a través d’una futura Autoritat Nacional del Transport, un nou organisme que defensen com “l’impulsor” de les noves infraestructures que han de millorar la mobilitat.