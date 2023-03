Espot titlla de "fal·làcia" la rebaixa de l'IGI proposada per PS SDP +

Actualitzada 22/03/2023 a les 12:35

“Si els ciutadans fan els càlculs veuran que a final d’any pagaran més”. Així ho ha asseverat el cap de llista de Demòcrates, Xavier Espot, que aquest matí ha carregat contra la proposta de la coalició socialdemòcrata (PS SDP+) de rebaixar l’IGI dels aliments al 0%, però incrementar el tipus general al 5%.En aquest sentit, el candidat taronja ha defensat que al tractar-se d’un impost indirecte aquest “afecta a tothom per igual, no és progressiu” el que considera que afectarà “especialment a les economies més modestes que també volen anar a fer un cafè o comprar-se una peça de roba”. Així, Espot ha assegurat que encara que es rebaixés l’IGI dels aliments al 0% i d’altres productes a l’1,5% –tal com proposen els socialdemòcrates– en conjunt els ciutadans acabarien pagant més.Aquest matí DA ha incidit en el seu programa electoral en relació al poder adquisitiu. En aquest sentit, el cap de Govern en funcions ha tret pit de la capacitat “d’anticipació” que ha tingut el seu executiu per fer front a la inflació i ha destacat les revaloritzacions del salari mínim, així com dels salaris fins als 4.000 euros, que es van fer durant la legislatura. Unes decisions que Espot ha reconegut que “no són la solució òptima; haver d’incrementar els salaris per llei és una anomalia que va en contra de la nostra ideologia, la intervenció en l’economia s’ha de limitar a allò que hauria de ser estrictament necessari”, ha asseverat.Per aquest motiu, ha assegurat que es revisarà la llei per tal de fomentar que cada cop més hi hagi un major nombre de representants sindicals a les empreses perquè així es pugui potenciar la concertació social i que els increments salarials siguin fruit de l’acord entre patronal i sindicats, acords específics per sectors.