Espot defensa que "vam heretar una Andorra en recessió”

Actualitzada 22/03/2023 a les 23:28

La reunió de poble d'Escaldes-Engordany de Demòcrates ha servit al cap de llista per fer retrospecció. Xavier Espot ha carregat contra la coalició PS SDP+ per "l'Andorra en recessió que vam heretar, on cada dia tancaven botigues i no es generaven llocs de treball".Espot ha defensat que bona part de les problemàtiques d'avui en dia són conseqüència del creixement econòmic, però ha afirmat que "és millor gestionar els mals del creixement que una recessió".A més, el taronja també ha disparat contra aquells que "diuen que tots els mals que tenim són de la inversió estrangera" i els ha recordat que aquests "no se solucionen tallant el creixement d'arrel". En aquest sentit, el cap de Govern en funcions ha demanat "no caure en populismes o solucions demagògiques".D'altra banda, la cap de llista de DA + Acció a Escaldes, Trini Marín, ha defensat que "des del 2014 el preu de metre quadrat al Clot d'Emprivat no s'ha incrementat; gràcies a la LOCTU tenim més espais públics i una construcció menys massificada".