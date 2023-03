El tercer vol a Madrid podria ser una realitat després de l'estiu

El Govern i les agències de viatges es van reunir ahir per resoldre els dubtes

El tercer vol que connecta l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell amb Madrid sembla estar més a prop que mai. El Govern i l’Associació d’Agències de Viatges es van reunir ahir al matí per resoldre els dubtes plantejats prèviament per part del sector privat. Segons les dues parts, la trobada va resultar satisfactòria i el tercer vol podria materialitzar-se després de l’estiu vinent.



L’objectiu de la trobada era que l’executiu donés resposta als dubtes plantejats per les agències sobre qüestions tècniques, com la gestió i emissió dels bitllets. Maica Terrones, representant de l’Associació d’Agències de Viatges, va afirmar que “per part de Govern