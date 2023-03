Actualitzada 22/03/2023 a les 10:58

El Tribunal Constitucional ha decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara presentat per Higini Cierco contra l'aute de la sala penal del Superior que va avalar la no admisió de la querella contra Xavier Espot, segons l'aute que publica avui el BOPA. L'ex màxim accionista de BPA va interposar una querella el 17 de novembre del 2022 contra Espot per les funcions que exercia el 2015 quan es va intervenir el banc com a ministre de Justícia i per les que exerceix des de fa quatre anys com a cap de Govern per uns presumptes delictes de prevaricació, de tràfic d'influències i de malbaratament de cabdals públics. La querella tampoc va ser admesa en primera instància pel Tribunal de Corts.Cierco al·legava en el recurs al Constitucional una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció i a l'accés a un tribunal de l'article 10 de la Constitució i a l'article 6 del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, en els seus vessants dels drets a obtenir una decisió fonamentada en Dret, a la defensa, al procés degut, a la seguretat jurídica i a la prohibició de discriminació. Els magistrats conclouen que el recurs d'empara "està manifestament mancat de contingut constitucional i ha de ser declarat inadmissible a tràmit".El TC argumenta que els magistrats del Superior fa fer una anàlisi "precisa dels elements de la querella i conclou de manera detallada" que segons les disposicions del Codi Penal "aquests elements no són susceptibles de qualificació penal". I assegura que per això la Sala Penal declara que la decisió de Corts "d'inadmissió a tràmit de la querella presentada pel recurrent i del seu arxivament és ajustada a Dret i ha de ser confirmada".Higini Cierco considerava en el recurs que s'havien vulnerat els seus drets perquè tant la decisió de Corts com del Superior "van ser pronunciades en un lapse de temps molt curt". I posava l'exemple d'una querella contra la seva dona que membres del Govern van presentar el 2017 i es va resoldre en l'absolució de la processada el 16 d'abril del 2020. Segons l'argumentació de la representació de l'ex màxim accionista de BPA "d'aquesta diferència en dedueix que és víctima d'una discriminació en el sentit del Conveni per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals", segons recull l'aute.