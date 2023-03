“És el moment que l'avortament no estigui al Codi Penal”

Encamp és l’única parròquia on hi ha cara a cara entre DA i el PS. Com ho valora?

Hi haurà una bipolaritat dels votants. En haver-hi només dues opcions s’ha d’arribar al màxim de gent i que no hi hagi gaire abstenció.



Com es pot revitalitzar el teixit comercial del centre d’Encamp?

S’han fet molts esforços des del comú en els darrers anys reformant les avingudes i fent noves construccions, com el parc de l’Ossa. Prova que la situació està canviant és que un supermercat s’establirà a la parròquia.



El ministeri de Turisme i el de Cultura s’han traslladat a Encamp, com ho valora?

Hem

#1 Amagar el cap sota l'ala.

(22/03/23 06:55)