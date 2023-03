El PS insisteix que cal apujar el salari mínim fins al 60% del mitjà

Actualitzada 22/03/2023 a les 06:17

L’aliança socialdemòcrata insisteix en la necessitat d’apujar el salari mínim fins al 60% del mitjà, tal com marca la Carta Social Europea. Així ho va manifestar ahir la número dos de la llista nacional de PS-SDP, Judith Salazar, que va afegir que pel que fa a la resta de nòmines cal ajustar-les a través d’una política salarial “fruit de la negociació col·lectiva”. Al seu parer, cal “donar la volta com un mitjó” a les polítiques laborals fetes fins ara, i apostar per “mecanismes de diàleg social on sindicats i patronal s’asseuen a la mateixa taula i intenten trobar solucions que siguin equilibrades i compartides”, per evitar “que una de les dues parts tingui condicions més beneficioses”. “El que és una evidència és que viure a Andorra és cada vegada més car i que el cost de la vida ha augmentat exponencialment amb relació als sous i a les pensions i alguna cosa hem de poder fer”, va apuntar Salazar.La candidata de l’aliança socialdemòcrata també va parlar de pensions i va afirmar que cal plantejar-se “si té sentit que treballadors i patronal siguin els que sostenen la sanitat pública via cotitzacions”. En aquesta línia, Salazar va indicar que “cal començar a traslladar punts de la branca general a la branca de pensions i començar a parlar de finançar la sanitat pública via impostos, que és el que té lògica i coherència”. La número dos de Pere López va indicar que “hem de ser honestos i parlar dels números sense que siguin tendenciosos”. “Hem de fer reformes, sí, però “no pot ser que se’ns parli de col·lapse quan tenim marge, tenim un bon coixí, i el que cal és replantejar altres mecanismes com a país”, va considerar.