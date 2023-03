El TC reconeix la defensa gratuïta a un processat

Actualitzada 22/03/2023 a les 12:32

El Tribunal Constitucional ha concedit a un processat el benefici de defensa i d'assistència tècnica lletrades gratuïtes segons l'aute que publica avui el BOPA. El processat demanava l'assistència gratuïta d'un lletrat per tal de presentar un recurs d'empara contra la seva antiga sentència del 24 de gener del 2023, dictada per la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justícia en què contesta la informació requerida en el formulari i adjunta la còpia de l'extracte de punts de la CASS, així com altra documentació necessària.La documentació de la persona sol·licitant va ser examinada, atesos als seus ingressos i atès que el director del Departament d'Institucions Penitenciàries va presentar un certificat exposant un malentès amb la numeració del procediment judicial. D'aquesta manera el TC procedeix a donar lloc a la seva sol·licitud de defensa i d'assistència tècnica lletrades gratuïtes per poder presentar el recurs d'empara. El TC ha decidit demanar al Col·legi d'Advocats d'Andorra que procedeixi al nomenament d'un advocat d'ofici per la persona per assumir la seva representació processal. Una vegada l'advocat sigui designat aquest disposarà d'un termini de 13 dies hàbils, contant des de l'endemà de la seva designació per tal de presentar el recurs d'empara davant del TC.