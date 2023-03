Les obres de davant de l’edifici desallotjat de l’avinguda Santa Coloma s’han reprès amb el vistiplau de la corporació d’Andorra la Vella

El propietari de l’edifici número 28 de l’avinguda Santa Coloma, que va ser desallotjat al febrer per l’empitjorament d’unes esquerdes que havien aparegut mesos abans, ha rebut una carta del comú d’Andorra la Vella assegurant que no pot assumir més despeses derivades del manteniment de l’edifici. En el comunicat també s’informa el propietari, Josep Palmitjavila, que el comú ha permès reprendre les obres del davant del bloc de pisos que, en teoria, s’estudiaven com un dels causants de les esquerdes.



La trentena de veïns que viuen al bloc de pisos de l’avinguda Santa Coloma van ser desallotjats divendres 17 de febrer