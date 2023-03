Detinguda la tresorera d'una AMPA per apropiar-se més de 47.000 euros

Actualitzada 22/03/2023 a les 17:00

La tresorera d'una associació de pares i mares d'un centre escolar va ser detinguda ahir per apropiar-se més de 47.000 euros de l'entitat. La policia ha informat que van arrestar la dona de 38 anys arran d'una denúncia interposada per l'associació, sota l'acusació d'haver-se quedat els diners "per al seu benefici personal entre l'estiu del 2022 i principis del 2023".La detinguda ha passat a disposició judicial aquesta tarda com a presumpta autora d'un delicte contra el patrimoni per administració deslleial.