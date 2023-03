DA vol un màxim de segones residències per parròquia

Actualitzada 22/03/2023 a les 05:48

Establir un màxim de segones residències per parròquia. Aquesta és la proposta que va fer ahir el candidat de la llista nacional de Demòcrates, Xavier Espot, que va defensar que com ja han fet d’altres països cal “dictaminar una proporció màxima per zones i parròquies, no només un màxim d’habitatges per a ús turístic, sinó també per a segones residències”. Així, el candidat demòcrata va entrar al detall de la proposta sobre la inversió estrangera, per la qual creu que cal “més exigència”. En particular amb els residents passius. “Cal revisar els criteris de la inversió estrangera”, va asseverar Espot, al mateix temps que va defensar la necessitat de mantenir l’arribada de noves inversions perquè l’economia del país encara depèn massa d’aquestes. “Ja vam incrementar el dipòsit dels residents passius, però cal seguir incrementant-ho”, va remarcar. “No estem d’acord amb posicions maximalistes, no som prou resilients ni estem prou diversificats per poder-nos permetre aturar en sec la inversió estrangera en el sector immobiliari”, va reconèixer el cap de Govern.De fet, Espot va destacar que la reforma de la Llei d’inversió estrangera que va quedar al calaix aquesta legislatura “era una bona llei”, tot i que va reconèixer que “caldrà revisar-la amb els nous termes que proposem”. En aquest sentit, el candidat sí que va destacar la necessitat d’agilitzar els tràmits d’inversió estrangera sense que això suposi un impediment per incrementar l’exigència. Tanmateix, Espot va deixar clar que “l’únic instrument que ens permetrà realment diversificar l’economia” serà l’acord d’associació amb la Unió Europea. En aquest sentit, Espot va assegurar que “quan anem a buscar inversions d’alt valor afegit ens diuen que tenim un bon nivell d’educació, de seguretat, una bona medicina, però sempre ens acaben demanant la seguretat jurídica que ens donaria un acord amb la UE”.