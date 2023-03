Concòrdia proposa la creació d'un centre cultural

Actualitzada 22/03/2023 a les 22:15

Crear un centre cultural és la proposta que ha presentat aquesta tarda Concòrdia en acte electoral, en detriment d'un museu nacional. Meritxell Díaz, candidata a la nacional, ha explicat que, tot i això, no descarten la iniciativa nacional.“No diem que no, però pensem que ja hi ha espais de museus al país, hi ha moltavarietat i per nosaltres l’interessant és potenciar el que ja tenim donant prioritat als creadors del país”, ha manifestat, segons indiquen en nota de premsa.La proposta de Concòrdia és potenciar una "incubadora cultural" als jardins de Casa de la Vall, en un espai que constaria d'un aparcament soterrat públic, una sala d'exposicions i un amfiteatre. La infraestructura també comptaria amb un edifici amb dependències on rebre assessorament i treballar, així com espais per acollir entitats.