Acció facilitarà l'accés a crèdits tous per comprar el primer habitatge

Actualitzada 22/03/2023 a les 19:35

Facilitar l'accés a crèdits tous per adquirir el primer habitatge. És una de les mesures d'Acció en matèria d'habitatge perquè Andorra sigui "un país on poder viure", segons ha explicat avui a la tarda la candidata a cap de Govern d'Acció, Judith Pallarés, en roda de premsa al Prat del Roure, a Escaldes-Engordany. En matèria d'habitatge, el partit liberalprogressista també proposa incentivar la col·laboració publicoprivada per a la rehabilitació d'habitatges que es destinin a lloguer assequible, entre d'altres.