Acció es compromet a promoure un creixement més sostenible

La formació es presenta a la Massana per oferir una opció “menys conservadora”

“Hem presentat llista a la Massana per oferir a la gent de la parròquia una opció menys conservadora i més dinàmica, jove i propera al poble.” Amb aquesta declaració d’intencions la líder dels liberalprogressistes, Judith Pallarés, va presentar ahir al vespre en la roda de premsa prèvia a la reunió de poble la candidatura del partit a la llista parroquial de la Massana, amb Josep Fusté i Rebeca Roger al capdavant. “Ho havíem de fer per democràcia”, va afirmar Pallarés. En l’acte, que va aplegar una cinquantena de persones, també va presentar-se la llista nacional, encapçalada per Pallarés, Noëlia Souque,