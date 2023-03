“Treballarem en tot allò que ampliï els drets dels ciutadans”

Està d’acord a fer a la Massana l’heliport nacional?

Atès que Andorra necessita tenir un heliport, sobretot per a emergències, i que a més a la Massana volem treure l’heliport del mig del poble, sempre que es compleixin els requisits tècnics, de seguretat i mediambientals, hi estic d’acord.



És un encert que el vial de la Massana passi per davant del de Sant Julià?

Les dues desviacions són importants perquè s’ha d’agilitzar la fluïdesa de la circulació al país. Quina ha d’anar davant de quina ho decideix el Govern. Nosaltres hem defensat la que afecta la nostra parròquia i Ordino.



Com veu l’estació d’esquí?

El