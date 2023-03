Restaurades la mola i la serradora de Cal Pal

Actualitzada 21/03/2023 a les 17:30

El molí fariner de Cal Pal torna a estar en funcionament després d'haver donat per finalitzats els treballs de reconstrucció i reparació de la maquinària hidràulica de la mola i la serradora, segons informa el departament de Patrimoni Cultural. La intervenció tenia com a objectiu facilitar la comprensió del funcionament d'aquesta petita indústria i revaloritzar-la. Els treballs van ser adjudicats el novembre de l'any passat per un import de 18.233 euros.La mola i serradora va deixar de funcionar els anys 1960 i va ser restaurada el 1996 per reobrir la infraestructura com a un centre d'interpretació. Govern recorda que la mola, o el molí, permetia transformar els cereals en farina, amb la qual s'elaborava el pa i s'alimentava el bestiar. Particularment, els molins andorrans estaven accionats per força hidràulica.