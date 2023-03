La candidatura de Sant Julià vol que es continuï amb el vial

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:23

La coalició PS SDP+ defensa la necessitat d’acabar el vial de Sant Julià de Lòria. “Els lauredians ens mereixem un vial com cal, que doni solució als problemes de circulació de la parròquia i serveixi per enllaçar amb Espa­nya d’una manera fluida”, va manifesta ahir el número dos de la llista territorial, Josep Roig, i va recordar que el compromís de la formació és ferm i ve de lluny.“Fa més de 12 anys que reclamem aquest desviament”, va assenyalar Roig, tot recordant que en el projecte de pressupostos preparat pel Govern socialdemòcrata per al 2010 s’hi preveien partides plurianuals per tirar endavant aquesta infraestructura i el vial de la Massana, i que la Coalició Reformista d’aleshores “va bloquejar votant-hi en contra i, per tant. votant en contra del desviament de Sant Julià i del de la Massana”.Així mateix, el candidat progressista va explicar l’estupefacció amb què van rebre els lauredians la notícia que el Govern havia previst una partida “ridícula” de 25.000 euros.