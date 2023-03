Intervenció policial per la desaparició d'un equip fotogràfic

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:15

Agents de policia va intervenir aquest cap de setmana per la desaparició d’un equip fotogràfic d’un dels professionals acreditat per cobrir les finals de la Copa del Món d’esquí a Grandvalira. Es desconeix si s’ha acabat formalitzant denúncia davant el cos d’ordre, però el material encara no havia aparegut ahir. Es tracta d’un equip altament professional i que està valorat en més de 30.000 euros, segons van explicar fonts consultades. La pròpia organització va distribuir missatges entre la resta de mitjans de comunicació per si algú s’havia endut per equivocació l’equip, però no hi ha hagut per ara resultats en aquest sentit. Tampoc es pot confirmar que es tracti d’un robatori. La víctima ha estat un fotògraf italià especialitzat, entre altres àmbits, a captar imatges de competicions esportives, entre les quals les de l’esport blanc.