Espot reivindica l'acord d'associació com l'únic instrument per diversificar l'economia

Actualitzada 21/03/2023 a les 12:41

El líder de Demòcrates, Xavier Espot, ha reivindicat aquest matí la necessitat de tenir l’acord d’associació amb la Unió Europea, perquè aquest “serà l’únic instrument que ens permetrà realment diversificar l’economia”. En aquest sentit, Espot ha assegurat que “sempre que anem a buscar inversions d’alt valor afegit ens diuen que tenim un bon nivell d’educació, de seguretat ciutadana un bon servei de medicina però sempre ens acaben demanant la seguretat jurídica que ens donaria un acord amb la UE”.Alhora, el taronja ha reconegut que després de 10 anys de la llei d’inversió estrangera cal fer una revisió per tal “de ser més exigents amb la inversió especulativa”. Així DA ha tornat a insistir en la seva proposta de gravar més les inversions estrangeres en immobles, si bé Espot ha recordat que “no es poden fer mesures maximalistes com una moratòria perquè encara depenem d’aquesta inversió”.A més, DA ha també ha proposat avui fixar un límit de segones residències a cada parròquia així com d’inversions estrangeres en immobles per protegir el territori del país.