El PS insisteix que cal apujar el salari mínim fins al 60% del mitjà

Actualitzada 21/03/2023 a les 12:59

La número 2 de la llista nacional de PS-SDP, Judith Salazar, ha insistit aquest matí que cal "agafar el compromís d’una vegada per totes d’apujar el salari mínim fins el 60% del salari mitjà tal i com marca la Carta Social Europea". Pel que fa a la resta de nòmines, Salazar ha deixat clar que cal ajustar-les a través d’una política salarial "fruit de la negociació col·lectiva". Sobre les pensions, l’aliança socialdemòcrata afirma que cal replantejar-se "si té sentit que treballadors i patronal siguin els que sostenen la sanitat pública via cotitzacions". En aquest sentit, Salazar ha indicat que "cal començar a traslladar punts de la branca general a la branca de pensions i començar a parlar de finançar la sanitat pública via impostos que és el que té lògica i coherència".