Detingut per agredir la filla de 3 anys

Actualitzada 21/03/2023 a les 09:45

Un home de 37 anys va ser detingut diumenge a la tarda per agredir la filla de 3 anys, segons ha informat la policia aquest matí. El cos de seguretat indica que l'hospital va donar l'alerta "activant el codi lila quan es va comprovar que la nena presentava alguna lesió al rostre". L'arrestat, resident al país, va passar a disposició judicial ahir com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral en l'àmbit domèstic per agredir la filla.