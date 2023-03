El Tribunal de Corts imposa a l’acusat

un any condicional per estafa qualificada

Era el llogater d’aquell habitatge, no el propietari. Però va decidir sotsarrendar-lo a un tercer per obtenir un rèdit econòmic enga­nyant-lo amb la titularitat de l’immoble. Li va assegurar que era d’una germana. Per aquest frau, que el Tribunal de Corts considera un delicte major d’estafa qualificada, l’acusat ha estat condemnat a un any de presó condicional. A més, haurà d’assumir les despeses processals de la causa i abonar al perjudicat la fiança de 800 euros que li va cobrar per llogar-li el pis. Ja va dipositar 100 euros en seu judicial abans del judici –que es va celebrar el