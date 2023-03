Concòrdia vol connectar Sant Julià i Escaldes amb transport col·lectiu

Actualitzada 21/03/2023 a les 19:08

Concòrdia proposa unir Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany a través d'una xarxa de transport col·lectiu. La número dos de la candidatura nacional, Nuri Segués, ha explicat avui la seva aposta per finalitzar la desviació de Sant Julià, explorar un transport alternatiu d'accés al Principat i connectar, a través d'una xarxa de transport col·lectiu, Sant Julià i Escaldes. Segons indiquen en nota de premsa, la formació encara hauria de fer estudis previs amb experts per veure "quina és la fórmula més adient". Entre les propostes hi ha "un tram baix, un tram sense raïls o un troleibús". La candidatura també promou la implementació d'aparcaments multimodals a la perifèria i Segués ha anunciat que estudiaran amb els comuns la creació de targetes d'aparcament nacional única amb una tarifa reduïda pels residents.Concòrdia donarà incentius fiscals a les empreses de menys de 50 treballadors que implementen un pla d'igualtat efectiva. D'altra banda, la candidatura Concòrdia i Desperta Lauredià proposa que cada parròquia disposi d'un abocador per a runes.