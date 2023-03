Concòrdia aposta per una agència tributària única de Govern i comuns

Actualitzada 21/03/2023 a les 21:10





Dins de l'àmbit econòmic, el número 1 de la llista parroquial, Martí Alay, va defensar la creació d'una aplicació que serviria per impulsar els microemprenedors i lluitar contra l'economia submergida. D'aquesta manera es podrien declarar a la CASS i a l'agència tributària, amb una tarifa plana, els treballs realitzats i es facilitaria la creació de petits autònoms. Una altra de les propostes de Concòrdia és recuperar "l'esperit de poble intergeneracional" que es vivia abans a la plaça del Poble de la capital, amb la posada en pràctica d'un urbanisme ciutadà integrador. Una de les iniciatives més importants que es portarien a terme en aquest sentit seria la rehabilitació dels jardins de Casa de la Vall amb la construcció d'un amfiteatre amb 400 localitats.

La creació d'una agència tributària única del Govern i dels comuns és una de les propostes que porta Concòrdia al seu programa polític per a les properes eleccions generals del 2 d'abril. Així ho ha exposat avui el número 3 de la llista nacional, Jordi Casadevall, durant la reunió de poble celebrada a Andorra la Vella, on ha destacat que una agència tributària permetria aprofitar millor els recursos, al temps que es reduiria la despesa i seria un instrument per lluitar contra el frau.