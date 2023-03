Concòrdia aposta per estudiar el rescat de la concessió a Grifols

El cap de la llista nacional de Concòrdia, Cerni Escalé, es va mostrar ahir partidari d’estudiar el rescat de la concessió administrativa que el Govern ha donat a Grifols per construir un laboratori en immunologia a Ordino. La formació entén que el principal problema en aquest projecte és que s’han atorgat a la multinacional unes “condicions privilegiades” sense haver convocat el corresponent concurs i el que caldria és, després de veure els efectes que pot tenir per a les finances públiques, saber si es podria rescatar la concessió administrativa.



Concòrdia també aposta per un viver d’empreses de caràcter públic que estaria

