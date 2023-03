Comença el foc encreuat

El primer debat electoral deixa les primeres picabaralles dialèctiques entre candidats, però també els primers moments de complicitat.

El primer debat electoral amb els sis candidats nacionals no va tenir la capacitat d’emplenar el Centre de Congressos d’Andorra la Vella com sí que ho va fer Joan Manuel Serrat quan va passar pel Principat per tancar la gira de comiat. Menys glamur –i per a alguns menys importància– va tenir un debat que va ser l’encarregat d’obrir el foc encreuat entre candidats. Alguns trets des de la distància, d’altres a boca de canó.



La primera a arribar, Judith Pallarés (Acció), que va repassar algunes dades claus amb el company a la taula de consell de ministres però rival, a