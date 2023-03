Acció digitalitzarà l'administració pública

Actualitzada 21/03/2023 a les 18:49

Acció anuncia com a dues de les seves prioritats agilitzar l'atenció a la ciutadania i simplificar el volum de tràmits que s'han de presentar a l'administració. Judith Pallarés, candidata de la formació a cap de Govern, apunta que "s'ha de treballar perquè gran part dels tràmits es puguin fer des de casa", fet que, segons indiquen en nota de premsa, "permetrà que el servei de tràmits de Govern es transformi en una oficina d'atenció a la ciutadania".La llista d'Acció + Independents la Massana considera que són necessàries més opcions per construir la voravia d'Arinsal a la Massana. Així, el cap de llista Josep Fusté indica que cal "més claredat a l'hora d'ensenyar el projecte" i ha recordat que "els convenis no estan del tot signats amb els propietaris dels terrenys".