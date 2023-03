Absolen una treballadora que estava acusada de quedar-se l'ordinador de l'empresa

Actualitzada 21/03/2023 a les 06:14

El Tribunal de Corts ha absolt una treballadora acusada d’apropiació indeguda perquè suposadament s’havia volgut quedar un ordinador que era propietat de l’empresa per a la qual treballava i vendre’l a través de les xarxes socials. Segons el relat dels fets que es va fer durant el judici, l’empresa li va comprar un portàtil perquè pogués teletreballar però un mes després l’acusada va agafar una baixa mèdica i no va tornar l’ordinador. L’empresa la va denunciar i la treballadora va acabar tornant l’aparell un mes després. L’acusada va al·legar que si no ho havia fet abans era perquè els problemes de salut li ho havien impedit i va negar que hagués volgut vendre l’ordinador a través de Facebook. Malgrat que va publicar un anunci amb les mateixes característiques del que l’empresa li havia comprat, va assegurar que l’aparell que pretenia vendre era d’un amic. La Fiscalia va considerar provat el delicte d’apropiació indeguda, però el Tribunal de Corts no n’ha vist indicis suficients.